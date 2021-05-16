وزير الخارجية يستعرض تطورات الأوضاع في فلسطين مع نظيره الأمريكي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

0

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 11:07 PM

وزير الخارجية يستعرض تطورات الأوضاع في فلسطين مع نظيره الأمريكي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

7 704

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021