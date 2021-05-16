وزير الخارجية يستعرض تطورات الأوضاع في فلسطين مع نظيره الأمريكي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.