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الرئيس الأمريكي لم يكشف عن تفاصيل حوله

"ترامب": أخبار جيدة حول لقاح فيروس كورونا

غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "هناك أخبار جيدة حول لقاح فيروس كورونا".



ولم يشر الرئيس الأمريكي خلال تغريدته إلى أي تفاصيل حول اللقاح.



وكانت شركة الأدوية الأمريكية "مودرنا" المسؤولة عن إنتاج اللقاح والمتخصصة فى التكنولوجيا الحيوية، قد أعلنت أن التجارب السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا ستدخل المرحلة النهائية في 27 يوليو الجاري.



وأعلنت "مودرنا" أن التجارب السريرية النهائية ستجرى على 30 ألف شخص في أمريكا، وسيتلقّى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها 100 ميكروجرام من اللقاح، فيما سيتلقى النصف الآخر دواءً وهميًّا. وتابعت الشركة الأمريكية أن اللقاح ساهم في تحفيز استجابة الجهاز المناعي لدى جميع المتطوعين في تجربة تلقيه بمراحله الأولى.



وأشارت الشركة إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام في الدراسات المستقبلية "فإن الشركة لا تزال على المسار الصحيح لتكون قادرة على تقديم ما يقرب من 500 مليون جرعة سنويًّا، وربما يصل إلى مليار جرعة سنويًّا، بداية من 2021". وأطلقت شركة مودرنا الأمريكية اختبار اللقاح في منتصف مارس الماضي مع 45 متطوعًا أوليًّا، وقالت الشركة إنها أنهت تسجيل 300 شاب بالغ في مرحلتها الثانية من الاختبار، وبدأت في دراسة كيفية تفاعل كبار السن مع اللقاح.