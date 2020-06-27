نادي الإبل يستعد لمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة

يستعد نادي الإبل لإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل والاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "ضمن استعدادات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 5 كلفت الشاعر الكبير زياد بن حجاب بن نحيت، بكتابة كلمات أغنية المهرجان الرسمية وهو أحد الشعراء المميزين الذين تزخر بهم مملكتنا الغالية".