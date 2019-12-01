"إنسان" تؤمن 4 ملايين ريال لكسوة الشتاء

في 20 فرعًا بمنطقة الرياض

تستعدّ الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية في مختلف فروعها المنتشرة في منطقة الرياض، والبالغ عددها 20 فرعًا.



وتقسّم على خمسة فروع في مدينة الرياض، و15 فرعًا في محافظات: "الخرج، الدوادمي، الأفلاج، الزلفي، المجمعة، وادي الدواسر، القويعية، حوطة بني تميم، رماح، السليل، شقراء، وعفيف، الحريق، مرات وحريملاء".



وتستهدف الجمعية نحو أربعة ملايين ريال، لتوفير كسوة الشتاء لهذا العام لـ37 ألف مستفيد، من خلال إيداع المبالغ المخصصة عبر تغذية حساباتهم البنكية بـ100 ريال لكل مستفيد؛ حيث يُتاح للأسر شراء ما يناسبهم من الملابس والبطانيات وأجهزة التدفئة.



ودعت الجمعية الميسورين والقطاعات الخاصة والمانحة، إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبنائها؛ من خلال إيداع المبلغ المخصص عبر حسابات الجمعية البنكية، أو التحويل البنكي، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية والتبرع بالمبلغ، مع أهمية إرسال صورة التحويل على تطبيق "واتس آب" رقم 0555249104، ليتم تخصيص التبرع.



يُذكر أن جمعية "إنسان" حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، ومن بين هذه النفقات كسوة الشتاء التي تنفّذها الجمعية سنويًّا مع بداية دخول فصل الشتاء؛ للتخفيف من معاناة الأيتام لمواجهة برودة الأجواء القارسة.



يذكر أن مؤشر النفقات في الجمعية يزداد عامًا بعد آخر، لتنامي أعداد من ترعاهم من خلال التوسع في افتتاح فروع المحافظات بمنطقة الرياض.