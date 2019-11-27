الطائف.. ختام برنامج مهارات وأدوات رفع التحصيل الدراسي

أوصى بتطوير العمل التربوي المتمركز على نواتج التعليم

أوصى لقاء رؤساء ورئيسات مهارات البحث ومصادر المعلومات بإدارات التعليم بالمملكة، والمنعقد في تعليم الطائف؛ بضرورة مواكبة تحديات المستقبل، بتطوير العمل التربوي المتمركز على نواتج التعليم والتحصيل الدراسي.



كما أوصى بالعمل على تحديد الصيغة المناسبة بتحويل مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات من البرنامج العام الاختباري، إلى النظام المشترك لبناء اللبنة الأساسية للاقتصاد المعرفي وفق رؤية 2030، وتطوير طريقة تقويم الطلاب في البحث العلمي بما يتواءم مع طبيعة مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات وفق النموذج المقترح في لقاء الطائف.



وخلص اللقاء كذلك إلى تحديد الكفاءات التعليمية الأساسية المطلوبة لتدريس المادة من معلمي المادة المختصين وغير المختصين، وأهمية التدريب على البحث ومصادر المعلومات في مصادر المعلومات المطبوعة والإلكترونية، وإدراج التطبيقات الحديثة في تدريس المادة، والتي تتناسب مع التطور المعرفي مثل: "بوابة المستقبل - برنامج زووم - الفصول الافتراضية"، وعقد الدورات التدريبية للمعلمين على البرنامج والمشاريع التربوية التي عرضت في هذا اللقاء.



وأكّد اللقاء على عقد مثل هذه اللقاءات التربوية؛ لما لها من أثر تربوي في تزويد المشاركين بالأفكار والمبادرات التربوية حول المادة، وإصدار تعميم بتكليف أربع إدارات تعليمية؛ وهي: "جدة "بنين" - مكة "بنات" - بيشة "بنين" - عسير "بنين" "؛ لدراسة أسلوب ومحتوى نماذج البحث العلمي ورفع التوصيات للإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة.



وشهد المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي، ظهر اليوم؛ ختام جلسات اليوم الثالث من برنامج مهارات وأدوات رفع التحصيل الدراسي في مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات، والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارتَي الإشراف التربوي للبنين والبنات، واستمرّ لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ٩٤ مشرفًا ومشرفة من جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية للبنات مها الزايدي.



وكرم "النفيعي" نيابةً عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، المشاركين بالملتقى من مختلف إدارات التعليم. كما كرمت "الزايدي" المشاركات في الجانب النسائي.