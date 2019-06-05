"يدمة نجران" تحتفل بعيد الفطر المبارك على طريقتها الخاصة

بالعرضة السعودية والألوان الشعبية وبمشاركة الجالية السودانية

احتفلت محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالقرآن الكريم.



وخلال الحفل ألقى المحافظ كلمة رفع باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومنسوبي المحافظة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب القبائل وأهالي محافظة يدمة التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.



ونوه المحافظ بدعم ومتابعة أمير منطقة نجران ونائبه لمحافظة يدمة كغيرها من المحافظات بالمنطقة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود هذا البلد الغالي.



وأشار العنزي إلى أن احتفالات العيد بمحافظة يدمة تعد انطلاقة جديدة نحو الأفضل، ثم ألقيت كلمة اللجان المنظمة، ألقاها نيابة عنهم مدير مكتب تعليم يدمة سعدبن غريب آل فطيح، ثم ألقى الشاعر ظافر الحمري قصيدة وطنية نالت استحسان الجميع، وبعد ذلك قدمت العديد من الألوان الشعبية وشاركت الجالية السودانية واختتمت بالعرضة السعودية.