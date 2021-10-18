مدرب الهلال "جارديم": لن نغامر بـ"الشهراني" أمام "النصر".. والكفة متساوية بين الطرفين

قبل معترك نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021

قال المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول البرتغالي "جارديم" أن الكفة متساوية بين فريقه ونظيره النصر، حينما يلتقي الطرفان، غداً الثلاثاء، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في الرياض.

وأشار "جارديم"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد، اليوم الاثنين، حول استغلال خبرة فريقه في المعترك الآسيوي، حيث قال: قد يكون هذا الأمر لصالحنا.. لكن الفريقين لديهما نفس الأهداف بالوصول للنهائي.. سنلعب أمام فريق معنوياته مرتفعة، ولذا ستكون مباراة متوازنة، وهو بلا شك لقاء كبير للفريقين يمثل "ديربي الرياض".

وأكد مدرب الأزرق بأنه لن يغامر بمشاركة اللاعب ياسر الشهراني أمام النصر ما لم يكن في كامل جاهزيته.

وأبدى "جارديم" ثقته في الدور الكبير الذي تلعبه الجماهير في مؤازرة ومساندة الفريق في كل مكان وليس في ملعب مرسول بارك فقط.