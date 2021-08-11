أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لمنجزات المجلس البلدي

دعا إلى ضرورة الاهتمام بإيصال صوت المواطن واحتياجاته

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عبدالله بن بدوي الشريف وأعضاء المجلس البلدي.

وفي مستهل الاستقبال، رحّب أمير المنطقة بالحضور؛ مشيدًا بجهود المجالس البلدية والدور الحيوي والمهم الذي تقوم به للارتقاء بكل ما يقدم من خدمات للمواطن والمقيم، لتحقيق تطلعات القيادة، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ داعيًا أعضاء المجلس إلى العمل المتواصل وإيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات البلدية.

بعد ذلك، اطلع أمير المنطقة على التقرير السنوي للمجلس للعام 2020/2021 مستمعًا لشرح موجز من رئيس المجلس البلدي الدكتور عبدالله الشريف عن إنجازات وجهود المجلس خلال الفترة الماضية، وما اتخذه المجلس من توصيات وفق اختصاصاته.

وفي الختام، قدّم رئيس المجلس باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، الشكر لأمير منطقة تبوك على متابعته واهتمامه وتوجيهاته الداعمة لأعمال المجلس وبرامجه التي انعكست إيجابيًّا على أدائه وإنجازاته.