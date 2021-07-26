وفاة "موضى الزيد" والدة حرم العميد "البراك"

توفيت، أمس، موضي إبراهيم صالح الزيد، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.

والفقيدة والدة "حرم" مساعد مدير عام الجوازات للشؤون الإدارية والمالية سابقاً العميد متقاعد سالم بن عبدالرحمن البراك.



ونظراً للظروف الراهنة، يمكن تقديم واجب العزاء، بالاتصال على جوال العميد متقاعد سالم البراك "0505224145".

وتتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، وللعميد سالم البراك.َ