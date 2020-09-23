رئيس بلدية البديع: ذكرى اليوم الوطني تتجدد في قلوبنا وتزيدنا عزًّا

هنأ رئيس بلدية البديع بمحافظة الأفلاج، المهندس حسين بن مبارك السبيعي، ونيابة عن زملائه، القيادة والشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني التسعين.

وقال: "اليوم الوطني ذكرى تتجدد في قلوبنا قبل عقولنا، فهو يوم يحتفل به الشعب السعودي بانتمائهم للسعودية.. دمت يا وطن عامرًا بشعبك وبملكك وبأرضك، كل عام ووطننا مزدهر، ونحمد الله حمدًا كثيرًا.. وشكرًا لله سبحانه وتعالى على توحيد هذا الكيان الشامخ على يدي المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه -".

وأضاف "السبيعي": في هذا اليوم نجدد فيه الحب الولاء والسمع والطاعة، سائلًا الله أن يديم الأمن والأمان لهذه البلاد.