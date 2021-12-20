"التحالف": ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء

استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن توجيه ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء.

وقالت قيادة قوات التحالف: "أسقطنا الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء وفقًا للقانون الدولي والإنساني".

وأشارت قيادة التحالف إلى أن "ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد، واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود".