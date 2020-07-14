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قال: نشاط الجائحة عالميًا مستمر وأعداد الإصابات اليومية تضاعفت الشهر الأخير

العبد العالي: هناك انخفاض في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة

حذر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من تداول أنباء عن تراجع #كورونا وقال: لا بد من الرجوع إلى المصادر الرسمية، كما كشف أن هناك انخفاضًا في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة.



وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء: نشاط جائحة كورونا عالميًا مستمر كما تضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.