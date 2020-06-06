باسم "ليفيليماب".. روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات "كورونا"

يساعد المرضى الذين يعانون من تطور "عاصفة السيتوكين"

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، تحت اسم "إيلسيرا" "ليفيليماب"، تنتجه شركة التقنيات البيولوجية الروسية "بيوكاد".



وكتبت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: أصبح عقار "ليفيليماب" ثاني دواء مسجل بموجب الإجراء المعجل المنصوص عليه في المرسوم الحكومي، والذي ينظم تفاصيل علاج الأدوية في مواجهة خطر الطوارئ.



ووفق "سبوتنيك": فقد سبق أن أعلنت الشركة المنتجة للعقار في وقت سابق أنها تعمل على تسجيل العقار وفق نظام خاص، نظرًا لأهميته في علاج ردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعي التي تهدّد حياة المرضى.



يشار إلى أن الدواء يساعد المرضى الذين يعانون من تطور ما يسمى بـ"عاصفة السيتوكين"، وهو رد فعل التهابي مفرط للجسم لإدخال الفيروس؛ مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، على وجه الخصوص، أنسجة الرئة.



وأقرت وزارة الصحة الروسية، نهاية شهر مايو الماضي، عقار "أفيفافير" كأول عقار محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبند جديد بسجل الدواء الوطني.



ووافقت وزارة الصحة الروسية، في الأول من شهر يونيو الجاري، على دواء لوباء "كوفيد-19"، المصنع من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي والشركة الكيميائية "خيم رار"؛ حيث أطلق عليه اسم "آفيفافير".



وقال البروفيسور ألكسندر تشيبورنوف، وهو موظف في معهد الطب السريري التجريبي التابع لفرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: الدواء يتم استخدامه في عدد من البلدان وقد أثبت فعاليته، ولن يتم بيعه في الصيدليات في الأسابيع المقبلة؛ حيث سيتم العلاج عن طريقه فقط في المستشفيات وفقط للحالات الصعبة.



وتؤكد نتائج البيانات من الدراسة السريرية لدواء "آفيفافير" فعاليته العالية في علاج وباء "كوفيد-19". وأشار معهد الطب السريري إلى أن المرحلة النهائية من تجربة الدواء السريرية، التي وافقت عليها وزارة الصحة في 21 مايو، بمشاركة 330 مريضًا، لا تزال جارية حاليًا.



وقال مدير معهد الطب السريري، كيريل دميتريف: هذا الدواء ليس فقط أول دواء مسجل ضد الفيروسات التاجية في روسيا، وإنما يكون أيضًا أكثر الأدوية الواعدة المضادة لوباء "كوفيد-19" في العالم.



وأضاف: تم تطويره واختباره خلال التجارب السريرية في روسيا في وقت قياسي؛ مما سمح له بأن يكون أول دواء على أساس "فافيبيرافير" في العالم.



جدير بالذكر أن رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، رينات ماكسيوتوف، كان قد أعلن أن المركز يعتزم بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في نهاية يونيو، ومطلع يوليو، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه التجارب في سبتمبر.