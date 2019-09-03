"البيئة" تدعو 632 مرشحًا لوظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم

الأسماء النهائية للمقبولين ستعلن عبر موقعها

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 632 مرشحًا على وظائفها المعلنة في 15-10-1440هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.



وطلبت من المرشحين المعلنة أسماؤهم، مراجعة الجهة المدرجة في الجدول الزمني في الموقع؛ وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية والمطابقة النهائية.



وأكدت الوزارة أن الدعوة للمقابلة الشخصية والمطابقة لا تعني الترشيح، وإنما لمراجعة صحة البيانات، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقعها الإلكتروني.



ونوهت إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة للمطابقة، وتشمل: الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، أصل شهادة الخبرة للوظائف التي تتطلب خبرة، موضحة أن الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.



وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة اضغط هنا