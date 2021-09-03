البرازيل تتجاوز مطب تشيلي بنجاح رغم الغيابات.. الأرجنتين تحقق فوزًا مقنعًا على فنزويلا

في تصفيات كأس العالم

حقق المنتخب البرازيلي فوزًا صعبًا وثمينًا على مضيفه تشيلي 1-0، في مباراة أقيمت فجر اليوم الجمعة، لحساب الجولة السابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

فبعد سبعة انتصارات، 17 هدفاً وهدفين فقط في مرماهم، حقق رجال المدرب تشيتشي أفضل بداية في تاريخهم خلال التصفيات.

منح البديل إيفرتون ريبيرو، البرازيل الفوز بتسديدة من داخل المنطقة (64).

ورفعت البرازيل رصيدها إلى 21 نقطة من أصل 21 ممكنة، بفارق ست عن الأرجنتين، علماً أن أوّل أربعة منتخبات من المجموعة الموحدة تتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الخامس مباراة فاصلة.

في المقابل، تراجعت تشيلي إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيدها عند سبع نقاط.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على مضيفه منتخب فنزويلا 3-1 فجر الجمعة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر.

وفي أول مباراة مع بلاده بعد انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ساهم ليونيل ميسي بإحراز النقاط في كاراكاس على حساب فنزويلا متذيلة الترتيب.

افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الأول، بعد نحو ربع ساعة من طرد الفنزويلي لويس أدريان مارتينيز لخطأ متهور على ميسي.

وبفضل تفوقها العددي أضافت الأرجنتين هدفين، في الدقيقتين 71، و74 عن طريق البديلين، خوان كوريا، وأنخيل كوريا، سجل إيفرسون سوتيلدو، هدف فنزويلا الوحيد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 15 نقطة، خلف البرازيل المتصدرة بـ21 نقطة، فيما تقبع فنزويلا في المركز العاشر الأخير بأربع نقاط.