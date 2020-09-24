مطار الدمام يسلط الضوء على عدة شخصيات وطنية

احتفالًا باليوم الوطني تحت شعار "همة حتى القمة"

نظمت شركة مطارات الدمام "داكو"، احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت الشعار الموحد "همة حتى القمة".

وشهدت صالات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مختلف الفعاليات والأنشطة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المسافرين ومنسوبي المطار.

وشاركت في الاحتفال مختلف القطاعات الحكومية والشركات العاملة في المطار ومكاتب الطيران، فيما توشحت الصالات ومداخل المطار بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة وشاشات لعرض هوية اليوم الوطني في صالة المطار، كما تم استقبال المسافرين بالهدايا الوطنية التذكارية .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، فهد بن سليمان الحربي: نحتفي بهذه المناسبة الغالية في ذكرى تأسيس هذه البلاد المباركة والتي باتت تمتلك موقعاً مهماً على الصعيد العالمي والإسلامي، وعلى مدار السنوات المعطاءة بأيادي أبناء وبنات الوطن وتحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وتضمنت الفعاليات معرضاً خاصاً تحت عنوان "90 عاماً من البطولة" يستعرض فيها بعض الشخصيات الوطنية المؤثرة على مدى السنوات الماضية محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى ممر خاص يتضمن إنجازات وطنية للمملكة في شتى المجالات الحضارية والاقتصادية والرياضية.