103 مستوطنين يهود يقتحمون "الأقصى" بحراسة قوات الاحتلال

تجولوا في أرجائه ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات

اقتحم 103 من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 58 مستوطنًا، و45 طالبًا يهوديًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.