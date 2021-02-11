103 مستوطنين يهود يقتحمون "الأقصى" بحراسة قوات الاحتلال

تجولوا في أرجائه ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات

اقتحم 103 من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 58 مستوطنًا، و45 طالبًا يهوديًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.

المسجد الأقصى

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11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 02:43 PM

تجولوا في أرجائه ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات

103 مستوطنين يهود يقتحمون "الأقصى" بحراسة قوات الاحتلال

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم 103 من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 58 مستوطنًا، و45 طالبًا يهوديًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.

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المسجد الأقصى

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