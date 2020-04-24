سنغافورة: تراجع في معدل الإصابات الجديدة بتسجيل 897 حالة

بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة يومياً على مدى 3 أيام متتالية

طبقاً لآخر الإحصاءات عن انتشار فيروس كورونا في سنغافورة، فإن معدل الإصابات الجديدة بالفيروس؛ أكبر بؤرة للوباء جنوب شرق آسيا، شهد انخفاضاً ملموساً، اليوم الجمعة، بتسجيل 897 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يأتي ذلك بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة بالفيروس يومياً في البلاد على مدى ثلاثة أيام متتالية.