الجولة 3 من كأس العالم.. الراجحي يتأهب لخوض غمار رالي باها الشرقية

يتضمن مرحلة استعراضية بمسافة 10 كيلومترات تُقام الخميس ومرحلتين خاصتين

يستعد البطل السعودي يزيد محمد الراجحي لخوض غمار رالي باها الشرقية تويوتا الدولي 2021، الجولة الثالثة من كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات الـFiA للراليات الصحراوية القصيرة "باها" على أرضه وبين جماهيره.

وسيقام "باها الشرقية" الدولي الذي ينضم لجولات كأس العالم للمرة الأولى، في مدينة الدمام الصناعية الواقعة شرق المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 4 و6 مارس الجاري. ويتضمن الرالي مرحلة استعراضية بمسافة 10 كيلومترات تُقام في يوم الخميس ومرحلتين خاصتين في يومي الجمعة والسبت، وتبلغ مسافة المرحلة الخاصة الأولى 220 كيلومترًا؛ بينما تبلغ مسافة المرحلة الخاصة الثانية 202 كيلومتر، وتتسم كل مرحلة بتضاريس مختلفة مليئة بالتحدي على الكثبان الرملية في الصحراء وعلى شاطئ البحر.

ويسعى البطل السعودي الذي فاز مؤخرًا بلقب باها دبي الدولي، إلى الفوز في النسخة الأولى من باها الشرقية تويوتا الدولي واعتلاء عرش صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للراليات الصحراوية القصيرة برفقة مساعده الأيرلندي مايكل أور على متن مقاتلته اليابانية تويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفر درايف البلجيكي.

ومن جهة أخرى، سوف يبدأ سفير رياضة المحركات السعودية من الشرقية، رحلة الدفاع عن لقب بطل بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، التي فاز فيها في عام 2019 والتي توقفت في العام الماضي نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا في العالم.

وقد فاز الراجحي بلقب رالي الشرقية في 2019 ضمن البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية وفي عامي 2008 و2010 ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات.

وقال يزيد الراجحي: "أنا في أتم الأهبة والاستعداد لخوض غمار باها الشرقية الذي ينضم للمرة الأولى إلى جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة باها، تغمرني السعادة البالغة لرؤية بلادي وهي تستضيف الجولات العالمية واحدة تلو الأخرى سواءً في الراليات أو البطولات الأخرى".

وأضاف: "أحب الشرقية وتضاريسها، كما أحب أهلها، وتسعدني العودة للمنافسة فيها، الشرقية قريبة من قلبي؛ فقد سَبَق أن حققت الفوز بلقبها أكثر من مرة؛ آخرها في 2019 على متن تويوتا هايلوكس مع مساعدي مايكل أور".

وتابع: "في الواقع، لقد شهدنا منافسة شرسة في عام 2019 مع كارلوس ساينز، وهذا ما سنفتقده هذا العام؛ ولكنني متأكد من أننا سنكررها مرة أخرى في المستقبل".

واستطرد: "أطمح للفوز برالي الشرقية مجددًا والتصدر سواء على الصعيد الدولي أو الوطني، طبعًا لا تخلو أي منافسة من المفاجآت والصعاب؛ ولكن سوف نبذل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك.. أثق بأداء سيارتنا تويوتا هايلوكس التي كانت مبهرة في دبي والتي فزنا على متنها بفارق مريح جدًّا، نتطلع إلى جولة رائعة مع الشريك الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات".

ومن جانبه قال الملاح الأيرلندي مايكل أور: "ستكون هذه المرة الثانية التي أشارك فيها في رالي الشرقية بجانب صديقي يزيد الراجحي، لقد فزنا هناك سابقًا وهدفنا هو الضغط مجددًا والانتصار مرة أخرى، لقد خضنا جولة ممتعة ورائعة في باها دبي، عدنا منها بفوز كبير ونأمل في تكرارها هنا في الشرقية".