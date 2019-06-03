بعنوان "فرحتكم عيدنا".. بلدية المسيجيد والقاحة تنظم فعاليات المعايدة للأهالي

لتعميق الحس الوطني وجمع أبناء المنطقة على التفاعل الحضاري والتجاوب الإنساني

تنظم بلدية المسيجيد والقاحة بمنطقة المدينة المنورة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ حفل معايدة بمناسبة العيد بعنوان "فرحتكم عيدنا".

وتفصيلاً، يتضمن الحفل فعاليات متنوعة منها ألعاب نارية ومشاهد تعليمية وفنون شعبية ألعاب ومسابقات وشخصيات كرتونية وألعاب هوائية وسحوبات وجوائز قيمة وفرقة تفاريح الترفيهية وبرامج ذات طابع اجتماعي ابتهاجًا بهذه المناسبة.

ودعت بلدية المسيجيد والقاحة، الأهالي والزوار لحفل المعايدة والفعاليات التي وصفتها بأنها تُسهم في تعميق الحس الوطني وتجمع أبناء المنطقة على التفاعل الحضاري والتجاوب الإنساني مع مثل هذه المناسبات التي تنسجم مع توجهات البلدية في مشاركة شرائح المجتمع كافة في هذه الاحتفالات في بيئة آمنة ووسط حفاوة الكبار والصغار.

ومن جهة أخرى، قال رئيس بلدية المسيجيد والقاحة المهندس عبدالكريم بن أحمد البعداني، إن الفعاليات التي ستُقام خلال العيد وتواكب جميع شرائح المجتمع حيث كثفت البلدية جهودها منذ وقت مبكر لتجهيز المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء وتجميل المداخل والمجسمات والميادين وأعمدة الإنارة بعقود الزينة والإنارة التجميلية إلى جانب وضع لوحات التهنئة بالعيد.

وأوضح "البعداني" أن البلدية تعمل حاليًا على تجهيز مواقع الفعاليات كما عقدت اللجنة المنظمة لاحتفال العيد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات وتشكيل اللجان الميدانية.

وأشار إلى أن الاحتفالات تُقام على مدى ثلاثة أيام، حيث تنطلق ليلة العيد وتقوم البلدية بالعديد من البرامج والفعاليات، متمنيًا أن ينال احتفال هذا العام إعجاب الجميع.