"عليهم آثار ضرب بأدوات حادة".. 7 متظاهرين سودانيين فقدوا حياتهم منذ يوم الانقلاب

مشارح الخرطوم تحتفظ بجثثهم

أفاد مدير الطب الشرعي السوداني هشام الفقيري، اليوم الخميس، بأن 7 متظاهرين على الأقل في السودان قضوا منذ وقوع الانقلاب العسكري الاثنين الماضي.

وقال "فقيري": "دخلت مشارح الخرطوم 7 جثث لمتظاهرين منذ أحداث الاثنين، وجثة جندي من قوات الدعم السريع".

وأضاف: "وصلت الجثث بسبب أحداث العنف في الأيام التالية، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة"، وفقاً لـ"فرانس 24".