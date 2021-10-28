"عليهم آثار ضرب بأدوات حادة".. 7 متظاهرين سودانيين فقدوا حياتهم منذ يوم الانقلاب

أفاد مدير الطب الشرعي السوداني هشام الفقيري، اليوم الخميس، بأن 7 متظاهرين على الأقل في السودان قضوا منذ وقوع الانقلاب العسكري الاثنين الماضي.
وقال "فقيري": "دخلت مشارح الخرطوم 7 جثث لمتظاهرين منذ أحداث الاثنين، وجثة جندي من قوات الدعم السريع".
وأضاف: "وصلت الجثث بسبب أحداث العنف في الأيام التالية، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة"، وفقاً لـ"فرانس 24".
مشارح الخرطوم تحتفظ بجثثهم
أفاد مدير الطب الشرعي السوداني هشام الفقيري، اليوم الخميس، بأن 7 متظاهرين على الأقل في السودان قضوا منذ وقوع الانقلاب العسكري الاثنين الماضي.
وقال "فقيري": "دخلت مشارح الخرطوم 7 جثث لمتظاهرين منذ أحداث الاثنين، وجثة جندي من قوات الدعم السريع".
وأضاف: "وصلت الجثث بسبب أحداث العنف في الأيام التالية، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة"، وفقاً لـ"فرانس 24".