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أكد على أهميتها في استغلال أوقات فراغ الشباب

محافظ يدمة يدشن الدورة الصيفية المكثفة لتحفيظ القرآن الكريم

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دشن محافظ يدمة، موفق بن عبد الهادي العنزي، اليوم، الدورة الصيفية المكثفة لتحفيظ القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمحافظة، غريب بن مسفر آل فهاد، والمدير التنفيذي للجمعية مرعي آل فطيح.

ونوه المحافظ إلى جهود ولاة الأمر وعنايتهم بكتاب الله -عز وجل- مؤكدًا أهمية مثل هذه الدورات في استغلال أوقات فراغ الشباب، وتنمية شخصياتهم، والإسهام في ترسيخ مفهوم الاعتزاز بالدِّين.