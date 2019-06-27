الإطاحة بمخالفين يقومون بتجريف الأراضي بالشرقية

ضبط المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها

أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي بأن قوة المهام والحراسات بالفرع وفي إطار تنفيذ مهامها لمتابعة وضبط مخالفي التعليمات التي تحظر نهل الرمال تمكنت يوم الأربعاء الموافق 1440/10/23هـ من ضبط مخالفين اثنين من الجنسية الهندية لقيامهم بتجريف الأراضي ونهل الرمال باستخدام معدات من نوع شيول ونقلها بطرق غير نظامية، وذلك بمنطقة العويرض شرق مطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية، وقد تم ضبط المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.