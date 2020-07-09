"العمري" للمرتبة التاسعة بجامعة الطائف

أصدرت الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الطائف قرارًا بترقية، عائشة مرعي العمري، مساعدة مدير التشغيل والصيانة من المرتبة الثامنة للمرتبة التاسعة.

وأعربت "العمري" عن شكرها وتقديرها على هذه الثقة التي مُنحت لها؛ مؤكدة أن هذه الترقية ستكون حافزًا كبيرًا لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.