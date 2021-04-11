"الأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على ينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع؛ تضمن رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
قال: حالة تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع؛ تضمن رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.