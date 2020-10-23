شاهد.. إغلاق محال ومطاعم بحائل و"الأمانة" تتوعد مزيلي "الإستيكر"

النظافة تتدني في الوجبات السريعة وإعداد الأطعمة.. ولا تقيد بالاحترازات

أغلقت أمانة منطقة حائل عدداً من المنشآت التجارية بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

واشتملت أبرز المخالفات، تدني مستوى النظافة في بعض المطاعم، والوجبات السريعة، وإعداد الأطعمة في أماكن غير نظيفة، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض المحلات التجارية.

وتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين أثناء جولة الفرق الرقابية على المنشآت التجارية في مدينة حائل، وقد حذّرت الأمانة من إزالة "ستيكر" الإغلاق بتطبيق غرامة 5 آلاف ريال في حالة إزالته.