"تداول" تعلن الموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية

قالت: وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 34.645.000.000 ريـال

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (34.645.000.000) ريـال.

وقالت "تداول": على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الثلاثاء 28/ 7/ 2020م موضحة أن تفاصيل القيمة الإجمالية كالتالي:

1. الإصدار رقم 04-07-2020 بقيمة إجمالية تبلغ 8.970.000.000 ريال.

2. الإصدار رقم 08-07-2020 بقيمة إجمالية تبلغ 6.025.000.000 ريال.

3. الإصدار رقم 12-07-2020 بقيمة إجمالية تبلغ 6.500.000.000 ريال.

4. الإصدار رقم 15-07-2020 بقيمة إجمالية تبلغ 13.150.000.000 ريال.