كتاب ومحللون: محمد بن سلمان يدخل السعودية في "الدائرة الذهبية" بآسيا

"المالك": شعر عربي ورقصة السيف في استقبال ولي العهد بسيئول

يتساءل الكاتب والمحللون السياسيون: لماذا كوريا الجنوبية؟.. ولماذا الشرق؟ وذلك في تناولهم لرحلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى كوريا الجنوبية واليابان، وفي معرض إجاباتهم يرى البعض أننا بصدد استلهام التجربة الكورية والتحاق السعودية بـ"الدائرة الذهبية" في شرق آسيا، فيما يؤكد آخرون أن المملكة تسعى إلى شراكة استراتيجية وليس تصدير واستيراد تقليدي، ويذهب آخرون من الاقتصاد إلى التعاون الأمني والعسكري، خاصة في ظل التوترات بالخليج، بينما يتوقف أحد الكتاب أمام استقبال الأمير محمد بن سلمان في سيئول بقصيدة من الشعر العربي ورقصة السيف.





استلهام التجربة الكورية

وفي مقاله "لماذا كوريا؟.. لماذا الشرق؟" بصحيفة "عكاظ "، يتساءل الكاتب والمحلل السياسي محمد الساعد: "هل تستطيع الرياض أن تستلهم التجربة الكورية..؟"، ويجيب الساعد قائلاً: "بلا شك إن توطين التكنولوجيا وتسليمها للطاقات البشرية السعودية، وتنويع التجارب واقتناص الفرص والتقدم الاقتصادي هو أحد مرتكزات رؤية المملكة، والزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية هي جزء من الزيارات الملكية لشرق آسيا، واستكمالاً لخط الشراكات الذي قاده إلى باكستان والهند بداية العام الحالي".





التحاق السعودية بـ"الدائرة الذهبية"

ويرصد الساعد جهود الأمير محمد بن سلمان من أجل التحاق السعودية بـ"الدائرة الذهبية"، ويقول: "جهود الرياض لا تتوقف عند الاستفادة من التجربة الكورية، بل والالتحاق بالتجمعات الاقتصادية الكبرى ومن أهمها اقتصاد (الدائرة الذهبية) الذي يتخلق في شرق آسيا، والمكون من كوريا والصين واليابان والفلبين وتايلند وماليزيا وإندونيسيا وهونج كونج وسنغافورة، ثم وصولاً إلى الهند، بلا شك أنها مجموعة عملاقة تتجمع لبناء منظومة متفوقة صناعياً وتجارياً وتكنولوجياً، وأكثر ما يجمع هذه الدائرة المكون السكاني الهائل الذي يصل إلى 3 مليارات نسمة، أي أن هذه الدول مجتمعة تشكل سوقاً بينية يمثل نصف البشرية.. هذا التجمع الاقتصادي الكبير في شرق آسيا تقوده لأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية وتريد أن تكون جزءاً من المنظومة التي ستقود العالم في المئة سنة القادمة، نائية بنفسها عن العالم الغربي، فالمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن أوروبا العجوز ليس لديها القدرة على إعادة الروح في اقتصادها المريض والذي عجز عن ترميم نفسه: ألمانيا متراجعة، إنجلترا خرجت من المنظومة، الفرنسيون متعبون، هذا فضلاً عن الإسبان واليونان والإيطاليين المنهكين تماماً .. الرياض ذات الموقع الإستراتيجي والإطلالة على بحرين؛ «الخليج العربي والبحر الأحمر» وقربها من المحيط الهندي ومخزونها الهائل من النفط والغاز تجد فرصة كبيرة تلوح من الشرق، وأن تكون شريكاً ملحاً وليس محتملاً لاقتصاد دول (الدائرة الذهبية)".





التبادل التجاري يفوق تريليون دولار

وفي مقاله "كوريا شريك اقتصادي" بصحيفة "الرياض"، يرصد الكاتب والمحلل الاقتصادي راشد الفوزان قوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكوريا الجنوبية، ويقول: "المملكة اليوم بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عراب رؤية 2030، والذي يقوم بمرحلة مهمة من تاريخ المملكة والتحول والتوزان، بتنويع مصادر الدخل والإصلاح الاقتصادي، يضيف اليوم بسير رحلته في طريقه لقمة العشرين، زيارة لكوريا الجنوبية ذات القوة الاقتصادية والبعيدة عن السياسة وما يحمله العالم اليوم من تجاذبات، وكوريا اليوم شريك مهم اقتصادياً للمملكة، فالمملكة أكبر مصدر للنفط لكوريا تمثل 30% من إجمالي وارداتها، وحجم التجارة البينية 30.2 مليار دولار لعام 2018 ولازالت تحقق النمو، وخلال عشر سنوات بلغ التبادل التجاري ما يفوق تريليون دولار، وهناك العديد من المشروعات لشركات سعودية كأرامكو وشركات البتروكيميائيات".





شراكة وليس تصدير واستيراد تقليدي

ويضيف الفوزان: "رؤية سمو ولي العهد وزيارة كوريا تكرسان الدور المهم للبعد الاقتصادي والشراكة مع كوريا، في جوانب أكثر عمقاً من تصدير واستيراد تقليدي، فأصبحت اليوم هي شراكات أكثر عمقاً وبعداً يتوقع أن يكون المستقبل في الشرق ومن خلال أحد أهم الدول وهي كوريا أكثر أهمية للمملكة من أي بعد آخر، فرؤية سمو ولي العهد بالشراكة الاقتصادية ستعني مزيداً من تنويع الاستثمار بكل صوره ومتغيراته سيعني فرصاً أكبر للمملكة، وتنويعاً اقتصادياً كبيراً سيحقق أهدافه مستقبلاً وآخرها اتفاقيات الشراكة التي وقعتها أرامكو، كوريا اليوم أصبحت لاعباً رئيساً اقتصادياً وصناعياً، والمملكة تواكب هذا الركب والنمو والتغيير والتطوير".





من الاقتصاد إلى التعاون الأمني والعسكري

وفي مقاله "الشراكة السعودية مع النمور الآسيوية" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يذهب الكاتب والمحلل السياسي سلمان الدوسري بالشراكة الاستراتيجية بين السعودية ودول شرق آسيا إلى التعاون الأمني والعسكري، ويقول: "إذا كان الاقتصاد هو عصب الشراكات الاستراتيجية السعودية الآسيوية، ففي الوقت نفسه لا يمكن إغفال تزايد القدرات العسكرية لكل من الهند والصين وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تغيير اليابان لدستورها من أجل رفع القيود الدستورية التي تمنعها من المشاركة في العمليات العسكرية في الخارج، فمن المرجح أن الدول الآسيوية ستعمل في المستقبل على مزيد من الاستثمار في العلاقات الأمنية والعسكرية مع الشريك السعودي، ولا شك أن التوترات التي تعصف بمنطقة الخليج العربي إثر التصعيد الإيراني، ستنعكس على الدور المنتظر لهذه الدول في المشاركة في استقرار وأمن الخطوط البحرية التي يمر عبرها النفط، مما يعني أنه كلما تعمقت الشراكة الاستراتيجية بين القوى الآسيوية الكبرى والسعودية، زاد التعاون الأمني والعسكري السعودي - الآسيوي كنتيجة طبيعية لذلك التعاون، وهو ما يدفع إلى تغيير الأدوار الاستراتيجية التي تلعبها الدول الآسيوية في الشرق الأوسط، خاصة مع وجود مخاوف لدى كل من الصين واليابان من تأثير عدم الاستقرار الذي يطبع منطقة الشرق الأوسط على مصالحهما الاقتصادية في المنطقة، وهي نقطة قوة أخرى للعلاقات السعودية الآسيوية تعزز من الشراكة الاستراتيجية بينهما".





في سيئول قصيدة شعر عربي ورقصة السيف

وفي مقاله "محمد بن سلمان بين سيئول وأوساكا وطوكيو (1)" بصحيفة "الجزيرة"، يمهد الكاتب والمحلل السياسي خالد بن حمد المالك بوصف أجواء الزيارة ويقول: "في هذه الزيارة لاحظنا أن حفاوة الاستقبال بضيف كوريا أخذت طابعاً لم يقتصر على الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، على أهميتها، وإنما عبَّر حفل الغداء الذي أقامه الرئيس الكوري تكريماً لسمو الأمير محمد بن سلمان عن إشارات تنم عن محبة خاصة، وتقدير غير عادي، وحفاوة تميَّزت بالإريحية، والمزج بين (البروتكول) السياسي، والعلاقة الشخصية.. فقد تخلَّل حفل الغداء، قطعة من الشعر العربي بعنوان صوت إشراقة الصباح، ورقصة السيف، وأغاني حب كورية وسعودية، ثم (لابزاف) من فرقة (بي آي جي)، وشارك في إضفاء هذه الأجواء فرقة (جونغ غا آن) للموسيقى الكورية التقليدية، وفرقة الموسيقى العالمية (تشوم تشوم) التي تقود عولمة الموسيقى الكورية، وكذلك فرقة الرقص التابعة للمركز الوطني للموسيقى الكورية التقليدية، وأخيراً فرقة (الكي بوب) التي أدت أغنية (لابزاف)؛ أي أننا كنا أمام أجواء باذخة في الترحيب بولي العهد".