"تيتي": مواجهة الأرجنتين اختبار مهم للاعبين.. " سكالوني ": عودة ميسي للمنتخب تمثل قوة كبيرة

الرياض تحتضن اليوم الجمعة " سوبر كلاسيكو" البرازيل والأرجنتين

أكد "تيتي"، مدرب المنتخب البرازيلي، أن إيقاف ميسي مع المنتخب الأرجنتيني ليس سهلاً، مضيفاً أنه يفكر في طريقة الحد من خطورته خلال مواجهة المنتخبين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وقال "تيتي " في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الخميس قبل لقاء "سوبر كلاسيكو": نلعب مباريات ودية لإعطاء فرصة لكل اللاعبين لكن في المباراة ولن أزج بلاعب منضم حديثاً منذ بداية المباراة، حيث لم أنم جيداً للتفكير في التحضير لمواجهة الأرجنتين في السوبر كلاسيكو، مواجهة الأرجنتين اختبار مهم لكل اللاعبين".

وأشاد "تيتي "بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلاً :" ميسي لاعب مُختلف ومميز، نحترمه ولكن كرة القدم جماعية، لا أظنه سيفعل كل شيء وحده، نحن نفكر في كيفية إيقافه بطريقتنا الجماعية".

وعن الدوري السعودي، أكد مدرب البرازيل على متابعته اللاعبين البرازيليين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمستوى المميز الذي يقدمه هؤلاء اللاعبون مع فرقهم.

وتستضيف السعودية "السوبر كلاسيكو" بين الأرجنتين والبرازيل للسنة الثانية على التوالي، حيث انتهت مباراة العام الماضي بفوز منتخب السيليساو بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.

من جانبه أكد ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب البرازيلي، اليوم الجمعة، في تجربة ودية بالرياض.

وقال "سكالوني" خلال المؤتمر الصحافي إن عودة ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب تمثل إضافة وقوة كبيرة، كما يمتلك علاقة جيدة مع الجميع، ونحن سعداء بتواجده، ونتمنى أن يعود إلى مستواه المعهود بعد الإصابة.

وأضاف: تضم القائمة عدة مهاجمين رائعين، ويمتلكون القدرات التي تمكنهم من الفوز على البرازيل، كما نعمل على تحسين الجوانب الدفاعية، في ظل استقبال مرمانا للعديد من الأهداف.

وأثنى مدرب الأرجنتين على تألق إيكاردي مع باريس سان جيرمان، واستطرد قائلاً: لا نحتاج إليه في الوقت الحالي لوفرة الخيارات الهجومية.

ولفت "سكالوني" إلى أنه يمتلك معلومات متعددة حول الكرة السعودية من مواطنه أنطونيو بيتزي المدرب السابق للمنتخب السعودي.