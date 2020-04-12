شاهد.. بلدية طريف تكثف جهودها للوقاية من كورونا

عبر رشّ المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع

تواصل بلدية محافظة طريف، أعمال الإصحاح البيئي عبر رش المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة والأماكن العامة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتسعى البلدية جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء.

فيروس كورونا الجديد

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12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 07:56 PM

عبر رشّ المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع

شاهد.. بلدية طريف تكثف جهودها للوقاية من كورونا

بندر الدغمي

طريف

3 3,050

تواصل بلدية محافظة طريف، أعمال الإصحاح البيئي عبر رش المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة والأماكن العامة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتسعى البلدية جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء.

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فيروس كورونا الجديد

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