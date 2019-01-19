اليمن.. الجيش يتقدم ميدانيًا في اليتمة ويشن هجومًا على تجمعات الانقلابيين في باقم

16 قتيلاً بينهم قيادي وعدد كبير من الجرحى والأسرى بمساندة من طيران التحالف

أحرز الجيش الوطني اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا، في منطقة اليتمة، المركز الإداري لمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف، شمال غرب اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن لواء العفيف التابع لمحور الجوف شن هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيا الانقلابية بمنطقة اليتمة تمكن من خلاله تحرير جبل عُشر والتباب المحيطة به.

وبحسب المصدر، فإن قوات الجيش تقدمت 3 كيلو مترات في المنطقة المحاذية لمحافظة صعدة باتجاه مواقع المليشيا هناك.

وأشار في تصرح لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى مقتل ثمانية من عناصر المليشيا وأسر عدد منهم، بينما لاذ البقية بالفرار.

وفي سياق متصل شن الجيش الوطني اليمني هجومًا على مواقع تتمركز فيها عناصر لمليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: "إن وحدات من الجيش شنت عملية نوعية على مواقع تمركز المليشيا المدعومة من إيران، في محيط جبل شوحط الاستراتيجي، أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصر المليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو أبو ملصي، بالإضافة إلى جرح عدد آخر، وتدمير عربية عسكرية تابعة للانقلابيين.

وذكر المصدر، بحسب موقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن هجوم الجيش تم تنفيذه عقب عملية استطلاعية دقيقة قامت بها قوات الجيش الوطني في المنطقة، كما شن الجيش مدعومًا بطيران تحالف دعم الشرعية، قصفًا طال مواقع تمركز المليشيا في مركز مديرية باقم أعقبها وقوع اشتباكات تكبدت فيها المليشيا خسائر بالأرواح أيضًا، وتدمير عربتين تابعتين لها.