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حالة بعدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.