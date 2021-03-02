"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية
حالة بعدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.