"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

حالة بعدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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02 مارس 2021 - 18 رجب 1442 12:57 PM

حالة بعدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

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