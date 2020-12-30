لسدّ العجز.. توجيه بإعادة 25 موظفًا إلى ملاك وظائفهم بمستشفى الليث

للحاجة للدعم بموظفين في تخصص إدارة خدمات صحية

علمت "سبق" أن الشؤون الصحية بمحافظة جدة وجّهت بإعادة 25 موظفًا يعملون خارج محافظة الليث بإعادتهم إلى ملاك وظائفهم بمستشفى الليث العام.

جاء التوجيه استنادًا إلى حاجة مستشفى الليث العام والمراكز التابعة له إلى الدعم بموظفين في تخصص إدارة خدمات صحية.

وضمّت القائمة الذين تم التوجيه بإعادتهم إلى ملاكهم الوظيفي، 25 موظفًا يحملون مسميات وظيفية، ضمنها: مدير مركز صحي، وأخصائي خدمات صحية.