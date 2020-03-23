شاهد.. خلوّ الشوارع والطرقات من المركبات والمارة في "ينبع البحر والصناعية"

إحساس عال بالمسؤولية تجلى في التزام الجميع التام بمنع التجول

أظهرت صور من الشوارع والطرق الرئيسية بمحافظة ينبع، إضافة للطرق المؤدية للمحافظة خلوها من المارة بعد تطبيق سريان منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً من مساء اليوم الاثنين.

وباشرت جميع الجهات الأمنية، ممثلة بدوريات الأمن والشرطة والمرور وأمن الطرق وأفرع الأمن العام إضافة للحرس الوطني، في كافة الطرقات والميادين تطبيقاً للقرار الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلت الشوارع من المركبات في الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، والتي بدورها خلت تماماً من حركة المشاة مع تكثيف الوجود الأمني والأمن الصناعي بالمدينة، ما يثبت إحساساً عالياً بالمسؤولية لدى جميع سكانها والذي يتجلى من خلال التزام الجميع التام بمنع التجول الذي فرضته الحكومة الرشيدة لمصلحتنا الصحية جميعاً.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.