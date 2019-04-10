خلل بأنظمة الإيقاف الأوتوماتيكي للطائرات يعطِّل مطار إسطنبول الجديد

الإدارة اضطرت لتنفيذه يدويًّا.. وأخطرت جميع الشركات بالمشكلة

تعرَّضت الأنظمة الأوتوماتيكية لإيقاف الطائرات بمطار إسطنبول الجديد إلى خلل؛ اضطر إدارة المطار إلى اللجوء إلى تنفيذه بشكل يدوي.

ووفقًا لموقع Airporthaber، فإن إدارة مطار إسطنبول أرسلت إخطارًا إلى جميع شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية، تبلغهم بمشكلة أنظمة الإيقاف الأوتوماتيكية في المطار.

وحذَّرت شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية من تعطل أنظمة إيقاف الطائرات الأوتوماتيكية.