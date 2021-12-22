"تقنية الطائف" تكرم الفائزين والمتميزين في الجودة

شملت المتدربين والمدربين والإداريين

ضمن فعاليات وكالة الكلية لضبط الجودة، كرم عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد بن سعيد الغامدي، الفائزين والمشاركين والمتميزين في فعاليات الجودة المختلفة.

وألقى "الغامدي" كلمة هنأ فيها الفائزين والمتميزين على حصولهم على هذا التكريم، مشيداً بجهود وكالة الكلية لضبط الجودة لعمل مثل هذه المبادرات النوعية في الكلية.

وأوضح وكيل الكلية لضبط الجودة المهندس خالد بن محمد المالكي، أن الفعاليات شملت المتدربين والمدربين والإداريين لترسيخ وتأصيل أهمية عمل ورسالة الجودة، حيث كانت نتائج المراكز الأولى على النحو التالي: المتدرب عبدالرحمن بن غازي الجعيد، والمدرب سعود بن مساعد الهباد، ومحمد بن وقيت المالكي.