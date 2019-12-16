بالفيديو.. كيف يسير قطار الصين الذكي بدون قضبان حديدية؟!

السائق لا يقوده إلا في حالة الطوارئ

دشنت الصين قطارًا ذكيًّا يسير على سكة افتراضية في مدينة سيشوان، بدلًا من القضبان الحديدية التقليدية؛ وذلك بعد عامين من الكشف عنه؛ حيث إنه يستخدم شبكة من المستشعرات بدلًا من المسارات التقليدية.

ويراقب قطار "ART T1" أبعاد الطرق، ويرسم طريقه بدلًا من أن يثبّت على المسارات الحقيقية، وتبلغ تكلفته ما يقدر بنحو 1.128 مليار يوان (160 مليون دولار)؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها.

ويمتد خط السكة الافتراضية لمسافة 11 ميلًا (17.7كم)، ويجلس السائق في قمرة القيادة، لكنه لا يقود؛ لأن دوره هو أن يكون في حالة تأهب عند الفشل أو الطوارئ.

وإذا استمر القطار خارج الخطوط الصفراء المحددة له، أو كان هناك عائق في مكانه؛ فسيتم التبديل تلقائيًّا إلى الوضع اليدوي، وستقوم مجموعة من "جي بي إس" و"ليدار" بتوجيه القطار في الشوارع، على غرار السيارات المستقلة (بلا سائق) التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم.

ويمكن لخط قطار "Yibin ART T1" السفر بسرعة 43 ميلًا في الساعة (70 كيلومترًا في الساعة)، ويحمل ما يصل إلى 300 راكب في المرة الواحدة.

وتم تطوير نظام السكك الحديدية، الذي يطلق عليه "ART" أو التحكم الذاتي للسكك الحديدية السريعة، من جانب شركة "سي آر آر سي" الصينية، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للقطارات في العالم، من أجل تسريع وسائل النقل العام في مدينة سيشوان التي يبلغ عدد سكانها حوالى 4 ملايين نسمة، قبل نشرها في أجزاء أخرى من الصين.