طوابير بشرية في مركز سكني للظفر بفلل "أصالة الجوان"

شهد مركز سكني الشامل إقبالًا كبيرًا، وذلك بعد أطلاق الشركة الوطنية للإسكان اليوم مشروع "أصالة الجوان" السكني ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الواقع بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض – كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة كمطور رئيسي بالتعاون مع مطورين فرعيين من القطاع الخاص.

وحرص المواطنين على الاصطفاف في طوابير امتدت لمسافات طويلة وصلت حتى خارج المركز لمعاينة موقع المشروع وحجز الوحدات السكنية، إذ يوفر 600 وحدة سكنية من نوع (فيلا، تاون هاوس) بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر، ويمكن للأسر الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط (https://sakani.housing.sa/project/546988) .

وسجّلت ضاحية الجوان نسب حجوزات عالية بنسبة بلغت في بعض المشاريع 100%، وتضّم الضاحية عدة مشاريع هي (شمس الديار، إسكان الرياض، عمائر الجوهرة، إشراق ليفينج، سرايا النرجس، ديار السعد ومرسيه1)، بالإضافة إلى مشاريع المرحلة الثانية لمرسية وهي (الرابية، نساج تاون، النرجس فيو، سرايا الجوان والمهندية)



كما تتيح منصة سكني خدمة الحجز الإلكتروني للمشاريع السكنية التي يشرف عليها؛ حيث تتيح الخدمة للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل المشروع واستكمال إجراءات الحجز إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة موقع المبيعات، كما تتضمن الخدمة الحصول على عرض سعر مقدم من المؤسسة التمويلية.

ويضم مركز سكني الشامل كل الجهات ذات العلاقة من البنوك والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين المنفذين لمشاريع سكني بمنطقة الرياض من خلال نقطة توقف واحدة على مساحة تتجاوز 4000 م٢، بهدف تقديم كل خدمات الإسكان في موقع واحد بما يُمكّن مستفيدي سكني من استكمال الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز تحت سقف واحد، كما يضم المركز خدمة المستشار العقاري وتأكيد الحجوزات وممثلين للبنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى تخصيص مواقع للمبادرات والبرامج الخاصة بمنظومة الإسكان.

ويستعرض مركز سكني الشامل أكثر من 31 ألف وحدة سكنية متنوعة تتوزع في 25 مشروعًا حيويًّا متكاملة الخدمات شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن رحلة مختصرة تبدأ من اختيار الوحدة حتى توقيع العقد، إذ تتراوح أسعارها بين 250 حتى 750 ألف ريال بمتوسط القسط الشهري يصل لنحو (1500) ريال، وتتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبّي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.

وتتوزع المشاريع بالقرب من الطرق والشوارع الرئيسية؛ لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وتوفر متطلبات الحياة الحديثة وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والتي تساهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بتوفير أفضل الحلول السكنية ضمن مجتمعات متكاملة توفر أفضل الخدمات.