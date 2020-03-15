"إعلاميو عسير" يناقشون مشروع "عين الرابطة الخضراء"

ناقشت اللجنة الإعلامية برابطة عسير الخضراء في اجتماعها الخامس المنعقد بمقر نوافذ لريادة الأعمال عددًا من الجوانب الإعلامية المهمة، أبرزها إعداد خطة مشروع (عين رابطة عسير الخضراء)، وتنفيذها بجودة عالية وفق خطة زمنية مقننة.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور الرابطة الوطني، وتعزيزًا لمكانتها الرائدة، التي واكبت بخطى تطويرية واثقة مسيرة السعودية، ورسمت أهدافها المستقبلية لمواكبة رؤية السعودية 2030، وتحقيق تطلعاتها على المستويات كافة.

وكانت الرابطة قد أسهمت بعدد من المبادرات المهمة خلال الفترة السابقة، وتتطلع إلى تقديم برامج ومبادرات نوعية.

واختُتم الاجتماع بتوزيع المهام على أعضاء الرابطة الإعلاميين والإعلاميات.