"العثيمين" يحضر الافتتاح الرسمي للدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

يتخلله فعاليات تبدأ بالاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء

حضر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ في مدينة نيويورك، الافتتاح الرسمي للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وبدأت الدورة الحالية بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، تلاه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، ثم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ويترأس الأمين العام وفد الأمانة العامة المشارك في أعمال الجزء رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعقد الأمانة العامة مجموعة من الأنشطة والفعاليات، يتصدرها الاجتماع التنسيقي السنوي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء.