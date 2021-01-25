قطر تدين بشدة استهداف الحوثيين للرياض: عمل خطير ضد المدنيين

عبّرت عن استنكارها.. وقالت: أمر ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة المليشيا الحوثية استهداف مدينة الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية؛ فقد اعتبرت قطر هذا الاعتداء "عملاً خطيراً ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الاعراف والقوانين الدولية".