سامي الجابر: محافظتنا على أنفسنا ومجتمعنا واجب وطني

أكد سامي الجابر، نجم نادي الهلال السابق ورئيس سابقًا، أن المجتمع السعودي على وعي كامل ودراية بخطورة فيروس كورونا، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية ومنع انتشاره.

جاء ذلك من خلال فيديو توعوي، نشره الجابر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيه: "إخواني وأخواتي، أصبح الجميع على وعي كامل ودراية بخطورة وباء كورونا.. كما أصبح الصغير قبل الكبير يدرك كيفية المساهمة في وقف انتشار هذا الوباء".

وتابع: الفضل في ذلك يعود لله، ثم ما قدمته الدولة بكل احترافية من خلال الجهات المختصة لرفع درجة الوعي لدى المواطن والمقيم. والحملات التوعوية الاحترافية أوصلت الرسالة بكل وضوح، وليس لنا عذر.

وأضاف: حتى نسهم مع قياداتنا في عبور هذه الأزمة يبقى الدور الأهم علينا بالالتزام، وتطبيق ما يصدر من تعليمات؛ فنحن الثروة الأهم للبلاد.

وأشار الدولي السابق إلى أن محافظتنا على أنفسنا ومجتمعنا واجب وطني، وهو امتثال لما وجهنا به خادم الحرمين الشريفين، وقبل ذلك تحقيق أهم مقاصد شريعتنا السمحة، وهو حفظ النفس.

وقد شهد الفيديو تفاعلاً كبيرًا من قِبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ حصد قرابة 100 ألف مشاهدة، وأكثر من 2600 ريتويت في غضون وقت قصير.