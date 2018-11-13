"الغامدي" مستشاراً ومشرفاً عاماً على مكتب مدير جامعة أم القرى

أصدر مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر باحسين بافيل، قراراً بتكليف الدكتور حمدان بن درويش بن غرم الله الغامدي، مستشاراً ومشرفاً عاماً على مكتبه بالجامعة.

وهنّأ "بافيل"، الدكتور حمدان الغامدي، بمناسبة تكليفه؛ مشدداً على الجد والاجتهاد، والعمل على تطوير أعمال المكتب، وبذل الجهود للارتقاء بالجامعة بعد توفيق الله، ومتمنياً له التوفيق والنجاح.

بدوره، ثمّن الدكتور حمدان الغامدي، ثقة مدير الجامعة، بتكليفه مستشاراً ومشرفاً عاماً على مكتبه؛ مؤكداً أنه سيكون -بتوفيق الله- عند حسن ظنه وثقته؛ لافتاً إلى أنه سيعمل على تطوير منظومة العمل في المكتب بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، وفق خطة التحول الوطني 2020م.