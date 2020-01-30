تعرّف على سيرة "شروق الجدعان".. أول امرأة تتولى منصبًا قياديًّا في صندوق النفقة

تحمل شروق بنت محمد بن عبدالرحمن الجدعان، التي صدر توجيه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتعيينها نائبًا للمدير العام لشؤون النفقة، كأول امرأة تتولى منصبًا قياديًّا في الصندوق، خبراتٍ عمليةً في شركات وجهات حكومية.

"الجدعان" تحمل شهادة الماجستير في إدارة نظم المعلومات من جامعة دار العلوم، وبكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود.

وفي مسيرتها المهنية تَولّت "الجدعان" إدارة برنامج التعليم التعاوني بكلية البنات بجامعة الأمير سلطان من عام 2006 إلى أواخر عام 2014، ثم انتقلت للعمل في شركة "تكامل"، وأدارت عمليات دروب والجودة وبرنامج التعلم المدمج بالشراكة مع الكليات التقنية.

وعملت "الجدعان" بعد ذلك في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من عام 2015 إلى عام 2019، تولت خلالها إدارة برنامج تفعيل دور المرأة ومشروع المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وانتقلت "الجدعان" للعمل في وزارة العمل كمستشارة بمكتب تحقيق الرؤية عضو اللجنة التحضيرية لمجلس إدارة صندوق النفقة قبل أن يصدر توجيه وزير العدل بتعيينها نائبًا للمدير العام لشؤون صندوق النفقة.