صورة تاريخية لافتتاح "الملك سعود " أول مدرسة بنتها "أرامكو" بالدمام

وثقتها "الدارة" ونشرت لقطة أخرى لأول مقر لـ"دار التوحيد" في الطائف

نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم، صورة تاريخية لافتتاح الملك #سعود_بن_عبدالعزيز أول مدرسة ابتدائية بنتها أرامكو في #الدمام عام 1373هـ (1954م).

كما نشرت الدارة على حسابها في "تويتر"، #صورة_تاريخية أخرى لأول مقر لمدرسة "دار التوحيد" التي أسسها #الملك_عبدالعزيز في مدينة #الطائف عام 1364هـ (1945م).

4

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 11:19 AM

وثقتها "الدارة" ونشرت لقطة أخرى لأول مقر لـ"دار التوحيد" في الطائف

صورة تاريخية لافتتاح "الملك سعود " أول مدرسة بنتها "أرامكو" بالدمام

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 4,893

نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم، صورة تاريخية لافتتاح الملك #سعود_بن_عبدالعزيز أول مدرسة ابتدائية بنتها أرامكو في #الدمام عام 1373هـ (1954م).

كما نشرت الدارة على حسابها في "تويتر"، #صورة_تاريخية أخرى لأول مقر لمدرسة "دار التوحيد" التي أسسها #الملك_عبدالعزيز في مدينة #الطائف عام 1364هـ (1945م).

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020