صورة تاريخية لافتتاح "الملك سعود " أول مدرسة بنتها "أرامكو" بالدمام

وثقتها "الدارة" ونشرت لقطة أخرى لأول مقر لـ"دار التوحيد" في الطائف

نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم، صورة تاريخية لافتتاح الملك #سعود_بن_عبدالعزيز أول مدرسة ابتدائية بنتها أرامكو في #الدمام عام 1373هـ (1954م).

كما نشرت الدارة على حسابها في "تويتر"، #صورة_تاريخية أخرى لأول مقر لمدرسة "دار التوحيد" التي أسسها #الملك_عبدالعزيز في مدينة #الطائف عام 1364هـ (1945م).