مدير جامعة أم القرى يطلق "بوابة المستقبل" لاحتضان 10 آلاف من الطلاب المستجدين

حثّ الطلاب على الجد والاجتهاد في دراستهم والاستفادة من كل الإمكانيات التي وفرتها الجامعة

أطلق مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، بوابة المستقبل بعمادة شؤون الطلاب، خلال استقبالها اليوم عشرة آلاف مستجد مع بداية العام الجامعي 1439/ 1440هـ.

وهنأ "بافيل" أبناءه الطلاب في كلمة له بمناسبة انضمامهم لهذه الجامعة العريقة، وبدء عامهم الدراسي، مرحّباً بهم في هذه الجامعة العريقة "جامعة أم القرى"، مؤكداً أن الجامعة بإدارتها العليا والعاملين فيها من عمداء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس وموظفين أبوابهم مشْرعة وقلوبهم مفتوحة، لخدمة وراحة أبنائهم الطلاب والطالبات، وتهيئة وتوفير البيئة المناسبة لمواصلة تعليمهم الجامعي، والنَّهل من ينابيع العلم والمعرفة داخل أروقة هذه الجامعة المباركة.

ونوّه بالرعاية الكريمة والدعم السخي الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– للعلم والتعليم وطلابه في هذا الوطن المعطاء، وما تحظى به جامعة أم القرى في هذا الشأن من دعم وافر مكَّنها من إتاحة الفرص التعليمية لطلاب وطالبات هذه البلاد الخيرة، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي، رافعاً شكره وامتنانه باسمه ونيابةً عن منسوبي أم القرى من وكلاء وعمداء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس وطلاب لقائد مسيرتنا المباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –وفقهما الله– وحكومتهما الرشيدة، ووزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، على مؤازرته الدائمة لتكون جامعة أم القرى ضمن الجامعات العالمية.

وحث "بافيل" أبناءه الطلاب على الجدّ والاجتهاد في دراستهم، والاستفادة من كل الإمكانيات التي وفرتها الجامعة، مشدداً على أهمية الحفاظ على كل المقدرات التي سخرتها الجامعة لطلابها، ومتمنياً للجميع التوفيق والسداد.

وكان "بافيل" قد أطلق "بوابة المستقبل" التي أعدّتها عمادة شؤون الطلاب لاستقبال طلاب الجامعة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والطلاب المستجدين، وتجول مع مرافقيه داخل قاعة الملك سعود التي تحتضن المستجدين، واطلع على البرامج التي تتضمنها البوابة؛ لاستقبالهم على مدى 3 أيام، والبيئة المحفزة التي وفرتها العمادة لهم، وتقديم كل العون والمساعدة لطلابها وانخراطهم في الأجواء الدراسية بالجامعة.

وتستقبل البوابة الطلاب في الفترة الصباحية ابتداءً من الساعة 8:30 حتى 1:30م، فيما خصصت الفترة المسائية للطالبات من الساعة 4:30 حتى 9:30 مساءً، وألزمت عمادة شؤون الطلاب المستجدين إحضار الهوية الوطنية للحصول على البطاقة الجامعية والاستفادة من الخدمات الجامعية.