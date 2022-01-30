"هواوي" ملتزمة بتقديم المزيد من الابتكارات.. والرياض تحتضن أكبر متجر رئيسي دولي

"بيل يو": هاتفا HUAWEI P50 Pro وP50 Pocket يأتي لتحقيق أفضل جودة وتجارب تصوير

كشف نائب رئيس شركة "هواوي تك انفستمنت" العربية السعودية السيد "بيل يو"، أنّ "المملكة العربية السعودية تعدّ منطقة مهمة بالنسبة لهواوي وسنواصل الالتزام في هذه السوق وتقديم الخبرات التقنية الأكثر إقناعاً وابتكاراً للمستهلكين من خلال مجموعة واسعة من المنتجات، واليوم انتهزنا الفرصة للإعلان عن افتتاح أكبر متجر رئيسي دولي لهواوي هنا في الرياض، وهذا يثبت التزامنا تجاه المنطقة بالعموم والسعودية بالأخص، كما سنواصل توسيع متاجر البيع بالتجزئة لدينا".



وقال السيد "بيل يو" خلال حديثه لـ"سبق"، في حفل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين الخاص بالإطلاق الإقليمي لهواتف HUAWEI P50 Series الجديدة، ومجموعة من الأجهزة الأخرى: "إنه وبشكل عام، يمكننا القول إننا حافظنا على أداء أعمال ثابت وإيجابي في السعودية حيث واصلت مجموعة أعمال المستهلكين لدينا العمل الجاد لتنفيذ إستراتيجية الحياة السلس للذكاء الاصطناعي "1 + 8 + N"، حيث: يمثل الرقم "1" مستخدمي الهواتف المحمولة، ويمثل الرقم "8" الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الواقع الافتراضي والأجهزة القابلة للارتداء والشاشات الذكية والصوت الذكي ومكبرات الصوت الذكية ووحدات الرأس؛ ويمثل الحرف "N" أجهزة إنترنت الأشياء في كل مكان".



وتمكّن هذه الإستراتيجية، التي يقودها نظام Super device ونظام Huawei Mobile Services (HMS)، أنواعاً مختلفة من الأجهزة من مشاركة قدراتها ومعلوماتها بسلاسة، مما يوفر للمستهلكين تجربة ذكية عبر خمسة سيناريوهات رئيسية: المكتب الذكي، واللياقة البدنية، والصحة، والمنزل الذكي، والسهولة في السفر والترفيه". وتابع: "بفضل إستراتيجيتنا واستثماراتنا، لم ننجح في تنويع مجموعة منتجاتنا في منطقتنا فحسب، بل تمكّنا أيضاً من النمو بشكل مطّرد".



وأكد "بيل يو" "أننا في "هواوي" فخورون جداً بهذه النتائج، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر عملاءنا في السعودية على ثقتهم ودعمهم المستمرين؛ إذ تولي هواوي أهمية كبيرة للدفع الدائم للابتكار في كل ما تقوم به، ونتيجة لذلك نحن ملتزمون بشدة بتقديم المزيد من المنتجات للسعودية خلال عام 2022 وما بعده".



من جانب آخر؛ أكد السيد بيل يو أن تقديم شركة “هواوي” لهاتفي HUAWEI P50 Pro و HUAWEI P50 Pocket الجديدين للمستخدمين في المنطقة، يأتي ضمن التزامنا بالسعي لتحقيق أفضل جودة وجماليات وتجارب تصوير".



وأضاف "أن هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد يعود إلى الفلسفات التي تكمن في قلب الهواتف الرائدة مع كاميرا True-Form Dual-Matrix وتصميم رائع، وبذا يمكننا تصنيفه على أنّه أفضل هاتف مزود بكاميرا بتصميم جمالي، كما يوفر نظام الكاميرا Dual-Matrix صوراً حقيقية وواضحة للغاية، وتتيح خاصية HUAWEI XD للمستهلكين التقاط صور مذهلة وإعادة إنتاج التفاصيل الدقيقة".



وتابع: "بالإضافة إلى ما سبق: يقدم هاتف HUAWEI P50 Pro تصميماً جديداً بالكامل للكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة؛ بهيكلها الدائري المزدوج الكلاسيكي، والذي يشتمل على بطارية تبلغ استطاعتها 4360 مللي أمبير في الساعة بينما يدعم أيضاً شحن HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط وشحن HUAWEI SuperCharge اللاسلكي بقوة 50 واط".



أما بالنسبة إلى هاتف HUAWEI P50 Pocket، لفت نائب الرئيس إلى أنّه "يجلب ابتكارات الموضة والجمال والتقنية مع HUAWEI IMAGE ™، كما أنّ تصميمه المفصلي الجديد كلياً يمكّن الهاتف الذكي من الطي بسلاسة إلى شكل نحيف يمكن حمله في الجيب، ويعد الجيل الجديد من المفصلات متعددة الأبعاد بمثابة ترقية كاملة عن سابقتها، وتتميز بنصف قطر أقصر.



والملفت أيضاً هو دعم هاتف HUAWEI P50 Pocket تماماً للتكنولوجيا المتطورة التي ظهرت لأول مرة مع جهاز HUAWEI P50 Pro بما في ذلك محرك الصور True-Chroma و HUAWEI XD Optics. وواحدة من السمات الرئيسية هي السيلفي مع الكاميرا الخلفية. ويتيح كل من HUAWEI P50 Pro و P50 Pocket التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد بنفس سهولة التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات Super Device".