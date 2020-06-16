"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل

قال: إذا كان بينهما شارع لا يجوز

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز أن يصلي الإنسان مع الإمام في بيته الملاصق للمسجد إذا كان مجاورًا له، وليس بينهما إلا جدار، وخصوصًا هذه الأيام التي يُخشى فيها من الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في رده على سؤال في برنامج فتاوى على القناة السعودية اليوم، ونصه: هل تجوز الصلاة في البيت، ومتابعة إمام المسجد المجاور للمنزل؟ فأجاب المطلق: "إذا كان البيت مجاورًا للمسجد، وليس بينهما إلا جدار، والبيت لاصق بالمسجد، يجوز أن يصلي معه، وخصوصًا هذه الأيام التي يخاف فيها من كورونا. أما في غير هذه الأيام فيجب أن يذهب الرجل إلى المسجد. أما المرأة فيجوز لها ذلك".

وأضاف: "لكن إذا كان بين المسجد وبين هذا البيت شارع فلا يجوز؛ لأنه ليس ملاصقًا للمسجد".