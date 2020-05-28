حالة تستمر حتى السابعة.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظتيْ تيماء وحقل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 11:37 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظتيْ تيماء وحقل

حالة تستمر حتى السابعة.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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