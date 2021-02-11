دراسة: الإصابة الحادة بكورونا مرتبطة بهذه الأمراض

خطر دخول المستشفى قد يتضاعف 7 مرات

توصلت دراسة جديدة، أجراها مركز أبحاث فرنسي، إلى أن خطر التعرض لإصابة حادة بفيروس كورونا والوفاة منه، مرتبط بنحو 47 مرضاً مزمناً، وأبرزها 7 حالات.

وفي تقرير نُشر عبر موقع المؤسسة التي موّلت الدراسة، الثلاثاء، ركّز الباحثون على سبعة من أخطر الأمراض المزمنة التي قد تضاعف خطر دخول المستشفى؛ بسبب الإصابة الحادة بفيروس كورونا بل الوفاة المحققة منه.

وحسب موقع قناة "الحرة"، أجرت مؤسسة "أي بي فار" تحليلاً شبه شامل لبيانات المواطنين الفرنسيين، أي أكثر من 66 مليون شخص، من أجل تحديد الأمراض المزمنة والعوامل الأخرى، مثل العمر أو الجنس، التي قد تشكل خطراً متزايداً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، والوفاة منه.

ووفق موقع الشبكة، فإن هذه الدراسة واحدة من "أكبر الدراسات التي أجريت على الإطلاق"، والتي ركزت على الموجة الأولى من الوباء في الفترة الممتدة من 15 فبراير إلى 15 يونيو 2020.

وخلال تلك الفترة، تم نقل ما يزيد قليلاً على 87800 شخص من عينة البحث إلى المستشفيات؛ بسبب حالة مرضية مزمنة مرتبطة بكورونا، وتوفي منهم 15660 شخصاً في المستشفى.

وأتاح حجم الدراسة، التي غطت جميع سكان فرنسا تقريبا، إجراء تقدير دقيق للمخاطر التي يشكلها الفيروس على المرضى الذين يعانون من أمراض شائعة أو مزمنة.

ومن بين الـ 47 مرضاً مزمناً التي شملتها الدراسة، أورد تقرير الموقع أبرز سبع الحالات تعد الأكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة بفيروس كورونا:

التثلث الصبغي 21 (Trisomy): يكون فيه خطر دخول المستشفى 7 مرات و23 مرة خطر الوفاة.

التخلف العقلي: يتضاعف فيه خطر دخول المستشفى 4 مرات و7 مرات خطر التعرض للوفاة.

التليف الكيسي: يتضاعف فيه خطر دخول المستشفى 4 مرات وخطر الوفاة يصل 6 مرات.

الفشل الكلوي وغسيل الكلى: 4 أضعاف خطر دخول المستشفى و5 خطر الموت.

سرطان الرئة النشط: 3 أضعاف خطر دخول المستشفى و4 أضعاف خطر الموت.

زرع الكلى: 5 أضعاف خطر دخول المستشفى و7 أضعاف خطر الموت.

زرع الرئة: 3 أضعاف خطر دخول المستشفى و6 أضعاف خطر الموت.

كبار السن الأكثر عرضة للإصابة

من جهة أخرى، أكدت نتائج الدراسة أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث تزداد احتمالية دخول المستشفى أو الوفاة؛ بسبب هذا الفيروس بشكل كبير مع تقدم العمر، مقارنة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و44 عاماً، بينما تتضاعف احتمالات دخول المستشفى لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاماً.

الدراسة وجدت كذلك أن القابلية للدخول إلى المستشفيات عندما تحتد أعراض المرض تتضاعف ثلاث مرات لدى الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاماً، و6 مرات لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و84 عاماً، و12 مرة في عمر 90 عاماً وأكثر.

وكان الارتباط أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالوفاة، حيث تضاعف خطر الموت من مضاعفات كورونا بمقدار 12 عاماً في الفئة العمرية 60-64 عاماً، و30 في 70-74 عاماً، و100 في 80-84 عاماً وبما يقرب من 300 ضعف لمن هم 90 سنة فما فوق.